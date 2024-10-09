Все через логістику: тренер Полісся пояснив провал українських клубів у єврокубках

Помічник головного тренера Полісся Володимир Книш вважає, що однією з причини провалу українських клубів у єврокубках є логістика.

Цитує тренера сайт Zbirna.com.

"Ось чому наші клуби зараз дуже погано грають у єврокубках? Вся справа в логістиці. Нам, щоб доїхати до Польщі, потрібно 20 годин провести в автобусі або поїзді, а потім стільки ж часу витратити на дорогу назад. А європейські команди сіли в літак і за годину вони вже в будь-якій точці.

Можливо, нашим хлопцям, які грають за кордоном, у цьому плані простіше, але гравцям з УПЛ точно важко. Тому одна з причин провалу в єврокубках – це логістика. Через це здається, що наші хлопці повзають, а коли відновлюються, то вони літають. Природу не обдуриш. Плюс ми психологічно загнані через війну", – сказав Книш.