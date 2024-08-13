Бражко: Зробимо все, щоб вийти до наступного етапу Ліги чемпіонів

Хавбек київського Динамо Володимир Бражко поділився очікуваннями від гри з шотландським Рейнджерс у матчі 3 кваліфікаційного раунду до групового етапу Ліги чемпіонів.

Слова Бражка цитує офіційний сайт клубу.

"Стан команди хороший. В останньому матчі, у чемпіонаті проти Вереса, вдалося здобути перемогу, тому у всіх гарний настрій, готуємося до матчу з Рейнджерс.

Готувалися у звичному режимі, всі розуміють відповідальність та важливість цієї гри. Нам потрібна тут перемога, щоб пройти до наступного етапу. Завтра будемо робити все заради цього.

Моє пошкодження? Почуваюся добре. Після того інциденту я був готовий грати, не пропустив жодного тренування. Пошкодження не турбує мене, не заважає тренуватися, не відчуваю жодного дискомфорту", – сказав Бражко.