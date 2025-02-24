Півзахисник, яким цікавився клуб АПЛ, підпише новий контракт із Динамо – джерело
Володимир Бражко
ФК Динамо Київ
Півзахисник Динамо Володимир Бражко підпише новий контракт з клубом.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, очікується, що особисті умови футболіста будуть значно покращені.
Чинна угода 23-річного українця розрахована до літа 2028 року, нова діятиме до 2029-го.
Цього сезону хавбек забив 4 голи та зробив 3 асисти в 26 матчах за столичний клуб.
Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 9 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх".