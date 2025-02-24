Півзахисник, яким цікавився клуб АПЛ, підпише новий контракт із Динамо – джерело

Півзахисник Динамо Володимир Бражко підпише новий контракт з клубом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, очікується, що особисті умови футболіста будуть значно покращені.

Чинна угода 23-річного українця розрахована до літа 2028 року, нова діятиме до 2029-го.

Цього сезону хавбек забив 4 голи та зробив 3 асисти в 26 матчах за столичний клуб.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 9 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх".