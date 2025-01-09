Бражко не допоможе Динамо в товариському матчі з Магдебургом

Півзахисник Динамо Володимир Бражко не зможе взяти участь в товариському матчі проти Магдебурга.

Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Футболіст продовжує відновлюватись після травми гомілкостопу та працює за індивідуальною програмою.

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У сезоні-2024/25 Бражко зіграв у 25 матчах за Динамо, в яких забив чотири голи та віддав три результативні передачі.

Зазначимо, що матч з німецьким колективом відбудеться завтра о 15:00 за київським часом.

Раніше Динамо оголосило про повернення Ярмоленка до повноцінних тренувань з командою.

Окрім того, клуб назвав найкращого гравця 2024 за версією вболівальників.