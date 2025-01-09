Бражко не допоможе Динамо в товариському матчі з Магдебургом
Володимир Бражко
Динамо Київ
Півзахисник Динамо Володимир Бражко не зможе взяти участь в товариському матчі проти Магдебурга.
Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
Футболіст продовжує відновлюватись після травми гомілкостопу та працює за індивідуальною програмою.
У сезоні-2024/25 Бражко зіграв у 25 матчах за Динамо, в яких забив чотири голи та віддав три результативні передачі.
Зазначимо, що матч з німецьким колективом відбудеться завтра о 15:00 за київським часом.
Раніше Динамо оголосило про повернення Ярмоленка до повноцінних тренувань з командою.
Окрім того, клуб назвав найкращого гравця 2024 за версією вболівальників.