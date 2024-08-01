Ще одне пошкодження: Шовковський пояснив відсутність Бражка в матчі з Партизаном
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський пояснив, чому основний півзахисник Володимир Бражко залишився на лаві запасних у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Партизана.
Про причину такого рішення Шовковський розповів на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить офіційний сайт Динамо.
"На жаль, вчора ввечері трапилася ситуація, у результаті якої він отримав невелике пошкодження – поріз. Йому наклали два шви на ногу, тому ми були вимушені змінювати склад по ходу. Нічого страшного, Володимир був готовий вийти, але ми не хотіли, щоб були ускладнення, та й результат першого матчу дозволив нам дещо змінити тактичну схему.
Все-таки, це було невеличке хірургічне втручання, і ми хотіли уникнути для нього ризику занести якусь інфекцію. Словом, ми просто поберегли його на майбутній матч", — сказав Шовковський.
Нагадаємо, в матчі з Партизаном зазнав серйозної травми Максим Дячук. На пресконференції Шовковський висловив побоювання, що захисник вибув на тривалий час. Клубні лікарі вже повідомили діагноз.