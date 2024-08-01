Перемога з неприємним присмаком: Шовковський підтвердив побоювання щодо травми Дячука

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський очікує, що Максим Дячук через травму в матчі-відповіді з Партизаном вилетів на тривалий час.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить офіційний сайт Динамо.

"Вітаю усіх уболівальників нашої команди з перемогою. Ми зробили дуже важливий крок у вирішенні нашого завдання, але повністю його ще не вирішили. Ця перемога з неприємним присмаком, оскільки один з наших гравців отримав дуже серйозне ушкодження і вилетів, думаю, на достатньо тривалий час. На жаль. Кожну таку ситуацію сприймаю близько до серця, адже ставлюся до гравців майже по-батьківськи. Ми поки що не знаємо деталей, але переживаємо разом з ним", — сказав Шовковський.

На початку другого тайму Дячук невдало приземлився на плече після верхового єдиноборства з Салданьєю. Ймовірно, Дячук зазнав перелому ключиці.