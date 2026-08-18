Я щасливий, що все вирішилося: володар "Золотого м'яча" підтвердив свій трансфер у Барселону

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі висловився про свій майбутній трансфер у Барселону.

Його слова передає журналіст Віктор Наварро.

Напередодні футболіст прибув до Каталонії для остаточного оформлення угоди. В аеропорту він зізнався, що щасливий через такий розвиток подій.

"Я радий, що приїхав. Це були напружені дні, але я щасливий, що все вирішилося. Радий познайомитися з усіма вами та дуже радий бути тут. Для мене грати за Барселону – це мрія. Я дуже хочу якнайшвидше зустрітися з партнерами по команді, більшість із яких я вже знаю. Тож тепер настав час працювати та віддавати всі сили заради перемоги в Лізі чемпіонів і в усіх турнірах, які чекають на нас попереду", – сказав Родрі.

Зазначимо, що іспанець виступав у складі Манчестер Сіті з липня 2019 року. Він провів за "містян" 298 матчів, вигравши з ними 13 трофеїв.

Напередодні Родрі з національною збірною тріумфував на ЧС-2026. Він став лише 11-гравцем в історії, хто вигравав мундіаль, Лігу чемпіонів і "Золотий м'яч".