Я готовий: Кака – про повернення у збірну Бразилії

Легендарний атакувальний півзахисник Кака відреагував на можливість увійти до тренерського штабу Карло Анчелотті у збірній Бразилії.

Цитує гравця Фабріціо Романо.

"Якщо випаде така можливість, я готовий повернутися до "Селесао". Я готовий. З 2017 року я готувався самостійно. Я відвідував бізнес-курси зі спорту в Гарварді, я пройшов тренерські курси у Бразильській конфедерації футболу, маю досвід гри у національній збірній, на чемпіонаті світу", – сказав Кака.

Робота в штабі Анчелотті може стати першим тренерським досвідом для Кака. 43-річний бразилець завершив кар’єру гравця в 2017 році.

Кака грав під керівництвом Анчелотті у Мілані у 2003 – 2009 роках. У 2007 році виграв з командою Лігу чемпіонів і став володарем Золотого м’яча.

У червні збірна Бразилії проведе два матчі відбору на ЧС-2026 – проти Еквадору та Парагваю 5 і 10 червня відповідно.