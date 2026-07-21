Кака: Чемпіонат світу показав, що Бразилія відстає

Легенда збірної Бразилії Кака вважає, що після невдачі на чемпіонаті світу 2026 року бразильському футболу потрібні серйозні зміни.

Слова володаря Золотого м'яча 2007 року наводить Goal.com.

"Чемпіонат світу показав, що ми відстаємо. Тому перебудова нашого способу роботи має початися з того, що Бразильська конфедерація футболу бере на себе керівництво, залучає клуби та каже: "Давайте подумаємо про довгостроковий проєкт, про те, як залучатимемо молодіжні категорії та як розвиватимемо футболістів".

Марокко, Франція та Іспанія – це приклади, яким варто наслідувати. Якщо я не помиляюся, серед гравців збірної Іспанії, які зіграли у фіналі Олімпійських ігор проти Бразилії, 20 зараз виступають за національну команду. Нам потрібно провести всебічний аналіз і подумати про довгостроковий проєкт", – заявив Кака.