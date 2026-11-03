Легенда італійського футболу може залишити збірну Узбекистану

Італійський тренер Фабіо Каннаваро розглядає можливість відставки з посади керманича збірної Узбекистану.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Головним чинником, що змусив 52-річного тренера замислитися про відхід, стало перенесення термінів проведення майбутнього Кубка Азії. Зміна футбольного календаря змусила італійського спеціаліста переглянути свої плани щодо подальшого розвитку команди.

Наразі Каннаваро ще не ухвалив остаточного рішення.

Італієць очолив збірну Узбекистану восени 2025 року. Під його керівництвом національна команда зіграла на чемпіонаті світу 2026 року, який став дебютним для неї.

Нагадаємо, що Кубок Азії 2027 року відклали внаслідок низки атак на Саудівську Аравію, яка є господаркою турніру.

Першочергово було заплановано, що азійська першість мала б відбутися з 7 січня по 5 лютого 2027 року. Утім, внаслідок останніх подій у країні змагання було вирішено перенести на період з 23 грудня 2027 року по 21 січня 2028 року.