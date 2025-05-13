Серхіо Рамос залишився без тренера: мексиканський клуб звільнив ексгравця Баварії та Манчестер Сіті

Колишній гравець Баварії, Манчестер Сіті та Малаги Мартін Демічеліс залишився без роботи – видатного ексфутболіста звільнили з Монтеррея.

Про це повідомила пресслужба мексиканського клубу.

Фахівець працював з колективом з 2024 року і за цей час "полосаті" провели 43 матчі у всіх турнірах, здобувши перемогу у 20 з них, 11 зігравши внічию та ще 12 програвши.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/yHHtCg4mbA — Rayados (@Rayados) May 11, 2025

Зазначимо, що у складі Монтеррея грає колишній гравець Реала та ПСЖ Серхіо Рамос.

Влітку клуб візьме участь у Клубному чемпіонаті світу, де гарантовано зіграє проти Інтера, Рівер Плейта та Урави (Японія).

Напередодні один з лідерів УПЛ оголосив про звільнення головного тренера.