Серхіо Рамос залишився без тренера: мексиканський клуб звільнив ексгравця Баварії та Манчестер Сіті
Монтеррей
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Колишній гравець Баварії, Манчестер Сіті та Малаги Мартін Демічеліс залишився без роботи – видатного ексфутболіста звільнили з Монтеррея.
Про це повідомила пресслужба мексиканського клубу.
Фахівець працював з колективом з 2024 року і за цей час "полосаті" провели 43 матчі у всіх турнірах, здобувши перемогу у 20 з них, 11 зігравши внічию та ще 12 програвши.
Зазначимо, що у складі Монтеррея грає колишній гравець Реала та ПСЖ Серхіо Рамос.
Влітку клуб візьме участь у Клубному чемпіонаті світу, де гарантовано зіграє проти Інтера, Рівер Плейта та Урави (Японія).
Напередодні один з лідерів УПЛ оголосив про звільнення головного тренера.