Богданов вдруге поспіль забив за Енергі в другій Бундеслізі

Український форвард Дмитро Богданов вдруге поспіль відзначився забитим голом за Енергі в матчі другої Бундесліги. У суботу, 5 вересня, від забив у виїзному матчі проти Вольфсбурга.

Богданов розпочав матч на лаві запасних і вийшов на заміну одразу по перерві замість Лукаса Копадо, коли рахунок був 3:1 на користь Вольфсбурга. На першій компенсованій до другого тайму хвилині Богданов зрівняв рахунок, врятувавши Енергі від поразки: матч завершився бойовою нічиє 4:4.

Чемпіонат Німеччини – Друга Бундесліга

4 тут, 5 вересня

Вольфсбург – Енергі – 4:4 (3:1)

Голи: 1:0 – 4 Глацель (з пенальті), 2:0 – 25 Віні Соуза, 3:0 – 34 Глацель, 3:1 – 45+4 Ерляйн, 3:2 – 49 Ману, 3:3 – 67 Джигерджі (з пенальті), 4:3 – 79 Сванберг, 4:4 – 90+1 Богданов

Права на Богданова належать Уніон Берлін, за Енергі він виступає на правах оренди. Минулого тижня він забив у ворота Гройтер Фюрта, той гол став для нього дебютним у складі Енергі.