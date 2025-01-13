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Вокер назвав умови переходу в Мілан

Олександр Булава — 13 січня 2025, 19:45
Вокер назвав умови переходу в Мілан
Кайл Вокер
Instagram Кайла Вокера

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер зацікавлений у переході в італійський Мілан.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 34-річний оборонець хоче отримати від міланців контракт до 2027 року та зарплату у розмірі 4 млн євро з бонусами. Наразі переговори між сторонами тривають.

Зазначається, що окрім Мілана, Вокер отримав велику кількість пропозицій від клубів із Саудівської Аравії.

У нинішньому сезоні захисник взяв участь у 18 матчах Манчестер Сіті в усіх турнірах.

Нагадаємо, що напередодні головний тренер Ман Сіті Жузеп Гвардіола заявив про бажання Вокера залишити клуб. Іспанець також повідомив про думки гравця про завершення кар'єри.

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