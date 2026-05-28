Підвів багатьох в Україні: чемпіон світу у складі Італії шкодує про поїздку в Росію

Олександр Булава — 28 травня 2026, 20:47
Колишній захисник Інтера і збірної Італії Марко Матерацці визнав, що вчинив неправильно, відвідавши Росію.

Про це він розповів в Інстаграм.

Чемпіон світу 2006 року разом з Андреа Пірло відвідав суперфінал Кубку Росії між Спартаком та Краснодаром, який 24 травня відбувся на стадіоні "Лужники" в Москві.

"Останнім часом багато говорять про мою поїздку в Росію. Я був там пів дня, брав участь виключно в заході для дітей. Я не брав участі в жодній іншій активності на стадіоні.

Попри це, я розумію, що моя присутність там зачепила багатьох людей. Я усвідомлюю, що діяв необачно, недооцінивши вплив своїх дій, і без проблем це визнаю. Ті, хто мене знає, знають, що я ніколи не ховаюся за виправданнями… Я зрозумів, що підвів багатьох людей, особливо в Україні, які щодня ризикують своїм життям.

Моєю головною метою завжди було дарувати радість і веселощі дітям у всьому світі через футбол. Я хочу з усією щирістю заявити, що я проти будь-якої війни та пропаганди", – розповів Матерацці.

Раніше до Москви їздив легенда Роми та збірної Італії Франческо Тотті. Сам ексфутболіст заявив, що для нього це велика честь.

