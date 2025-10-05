Українська правда
Довбик відзначився красивим асистом у матчі з Фіорентиною

Володимир Максименко — 5 жовтня 2025, 16:37
Артем Довбик
Getty Images

Нападник збірної України Артем Довбик записав на свій рахунок результативну передачу в матчі Серії А проти Фіорентини.

Форвард отримав пас у карному майданчику та п'ятою перенаправив м'яч у район півкола – звідти точно пробив Матіас Суле, зрівнявши рахунок.

Зазначимо, що на 14-й хвилині гол за Фіорентину забив Мойзе Кін, а на момент публікації новини на табло 2:1 на користь Роми – "вовків" уперед вивід Браян Крістанте.

Цього сезону на рахунку українського форварда один гол у шести (сьогодні сьомий) матчах за "вовків". 

Раніше головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував два нереалізовані пенальті від Довбика у матчі з Ліллем.

Рома

