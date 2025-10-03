Якби забив, можливо б говорили про відродження: Гасперіні про – не реалізовані пенальті Довбика у матчі з Ліллем

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував ситуацію з не реалізованими пенальті українського форварда "вовків" Артем Довбика в матчі проти Лілля у межах 2-го туру Ліги Європи, наголосивши, що спортсмени можуть припускатися помилок.

Слова фахівця наводить Romanews.

"Ми люди спорту, і в спорті ніхто не падає духом, можна припускатися помилок, але немає слова "розчарування" або "занепад духу". На щастя, ми знову граємо менш ніж за три дні. Це спорт, це футбол. Той, хто займається спортом, має відкладати вбік перемоги, коли перемагає, і робити так само, коли програє. Слова "падіння духом" не існує.

Довбик – потенційний пенальтист, так само як і Суле чи Пеллегріні, якби він був на полі. І в минулому вони вже били пенальті. Це вирішується заздалегідь. Якби Довбик забив, можливо, ми б говорили про відродження. Довбик добре увійшов у гру, граючи на глибину, Фергюсон молодий і багато часу не грав. Йому ще потрібно знайти здатність до ривка, йому не вистачає трохи потужності. Можливо, йому просто потрібно трохи більше часу", – сказав Гасперіні.