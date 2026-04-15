Лаціо та Рома відмовилися переносити дербі через фінал тенісного турніру в Римі

Лаціо та Рома відмовилися переносити очний матч 37 туру Серії А з неділі, 17 травня, на понеділок, 18 травня.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У неділю, 17 травня, у Римі також повинен відбутися фінал тенісного турніру АТР 1000 в Римі, де, до того ж, може зіграти зірковий італійський тенісист Яннік Сіннер. Тенісний турнір відбувається на території спортивного комплексу "Форо Італіко", де розташований і "Стадіо Олімпіко", на якому пройде матч між Лаціо та Ромою.

Місцева влада звернулася до клубів з проханням перенести матч на понеділок, 18 травня, 18:00 за місцевим часом. Лаціо та Рома відмовилися, оскільки проведення матчу в будній день о такій годині створить незручності для вболівальників.

Переносити дербі на вечірній час місцева влада також не хоче з міркувань безпеки – через можливі сутички між вболівальниками двох принципових суперників. Вважається, що у вечірній час імовірність їх виникнення вища.

Раніше повідомлялося про те, що наприкінці сезону Рому покине Артем Довбик.