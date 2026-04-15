Зірка Роми запропонував свої послуги Мілану

Іменитий аргентинський форвард Роми Пауло Дибала запропонував свої послуги Мілану.

Про це повідомляє Goal.com.

Контракт Дибали з Ромою діє до кінця поточного сезону та, ймовірно, не буде продовжений. Сам форвард запропонував свої послуги Мілану, оскільки хоче знову попрацювати під керівництвом Массіміліано Аллегрі. Вони вже працювали разом у Ювентусі в 2015 – 2019 і 2021 – 2022 роках.

Дибала готовий підписати із Міланом контракт без фіксованої зарплати, який повністю залежатиме від його виступів і результативних дій.

У поточному сезоні на рахунку Дибали 3 голи та 4 асисти в 22 матчах за Рому в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що римляни знайшли заміну аргентинцеві в особі Серхіо Аррібаса.