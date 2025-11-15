Власники Ліверпуля відмовились від ідеї придбання середняка Ла Ліги

Американська компанія Fenway Sports Group, яка є власником англійського Ліверпуля, відмовилася від ідеї придбання клубу Ла Ліги Хетафе.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, інвестиційна група вже вийшла з раніше розпочатих переговорів через правила Ла Ліги.

Зокрема, компанію стримали жорсткі вимоги щодо дотримання фінансового фейр-плей, що діють у чемпіонаті Іспанії.

Раніше повідомлялося, що FSG планує створити мультиклубну мережу, подібну до тієї, що має компанія Red Bull.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль зацікавився у підписанні вінгера Баварії Сержа Гнабрі.