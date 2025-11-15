Ліверпуль та Ювентус влітку спробують підписати вінгера Баварії
Серж Гнабрі
Getty Images
Вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнабрі потрапив до сфери інтересів Ліверпуля та Ювентуса.
Про це повідомляє Gazetta dello Sport.
Обидва гранди готові підписати німця вільним агентом, так як його контракт з Баварією розрахований до наступного літа.
Водночас переговори щодо продовження угоди наразі успіхом не увінчалися.
У поточному сезоні Гнабрі зіграв 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 4 асисти. Серж виступає за Баварію з літа 2018 року.
