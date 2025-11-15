Українська правда
Ліверпуль та Ювентус влітку спробують підписати вінгера Баварії

Олексій Мурзак — 15 листопада 2025, 18:25
Серж Гнабрі
Getty Images

Вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнабрі потрапив до сфери інтересів Ліверпуля та Ювентуса.

Про це повідомляє Gazetta dello Sport.

Обидва гранди готові підписати німця вільним агентом, так як його контракт з Баварією розрахований до наступного літа.

Водночас переговори щодо продовження угоди наразі успіхом не увінчалися.

У поточному сезоні Гнабрі зіграв 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 4 асисти. Серж виступає за Баварію з літа 2018 року.

Напередодні повідомлялося, що Челсі та Баварія активно працюють над підписанням голкіпера Мілана та збірної Франції Майка Меньяна.

