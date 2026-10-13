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Відомий європейський клуб може змінити власників

Олексій Мурзак — 13 жовтня 2026, 22:32
Відомий європейський клуб може змінити власників
Lars Rønbøg, FrontzoneSport

Компанія Parken Sport & Entertainment оголосила про розгляд можливості повного або часткового продажу Копенгагена.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті данського клубу.

Процес охоплює чоловічу й жіночу команди Копенгагена, а також частку компанії у шведському Русенгорді.

Окремо власники розглянуть продаж компанії Parken Ejendomme, якій належать стадіон "Паркен" та прилеглі офісні будівлі. Водночас продаж нерухомості не є обов'язковою умовою зміни власників клубу.

У компанії пояснили, що прагнуть знайти можливості для подальших інвестицій у спортивні результати, інфраструктуру та умови для вболівальників. Найближчим часом варіанти обговорять із відібраними потенційними інвесторами.

Копенгаген продовжить працювати у звичайному режимі. Власники наголосили, що розгляд пропозицій поки не гарантує укладення угоди.

Напередодні також стало відомо, що власники Евертона, американська компанія Friedkin Group, офіційно виставили клуб на продаж.

Копенгаген

Копенгаген

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