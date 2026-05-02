Інгулець підписав вихованця Шахтаря

Петрівський Інгулець оголосив про підписання колишнього захисника Шахтаря U-19 Єгора Данковського.

Про це повідомляє пресслужба "козаків".

Деталі угоди з 19-річним футболістом не повідомляються. Починаючи з 1 січня 2026 року Данковський перебував у статусі вільного агента.

На рівні ДЮФЛ Єгор виступав за херсонську Освіту та ДЮСШ "Таврія" з Нової Каховки. Починаючи з 2023 року перебував у структурі донецького Шахтаря.

За юнацьку команду "гірників" зіграв 13 матчів (2 голи) в межах Національної ліги U-19, а ще 4 поєдинки в Юнацькій лізі УЄФА.

Данковський викликався до збірної України U-17, за яку зіграв 7 матчів.

Зазначимо, що Інгулець у весняній частині чемпіонату ще не перемагав. Команда Василя Кобіна зазнала п'яти поразок та двічі зіграла внічию. У турнірній таблиці "козаки" посідають п'яте місце, набравши 38 очок у 25 турах.

Наступний матч Інгулець проведе 3 травня проти команди Пробій Городенка.

Нагадаємо, що у першому матчі 26-го туру Першої ліги Фенікс-Маріуполь несподівано розгромив Агробізнес (4:0).