Інгулець підписав вихованця Шахтаря
Петрівський Інгулець оголосив про підписання колишнього захисника Шахтаря U-19 Єгора Данковського.
Про це повідомляє пресслужба "козаків".
Деталі угоди з 19-річним футболістом не повідомляються. Починаючи з 1 січня 2026 року Данковський перебував у статусі вільного агента.
На рівні ДЮФЛ Єгор виступав за херсонську Освіту та ДЮСШ "Таврія" з Нової Каховки. Починаючи з 2023 року перебував у структурі донецького Шахтаря.
За юнацьку команду "гірників" зіграв 13 матчів (2 голи) в межах Національної ліги U-19, а ще 4 поєдинки в Юнацькій лізі УЄФА.
Данковський викликався до збірної України U-17, за яку зіграв 7 матчів.
Зазначимо, що Інгулець у весняній частині чемпіонату ще не перемагав. Команда Василя Кобіна зазнала п'яти поразок та двічі зіграла внічию. У турнірній таблиці "козаки" посідають п'яте місце, набравши 38 очок у 25 турах.
Наступний матч Інгулець проведе 3 травня проти команди Пробій Городенка.
Нагадаємо, що у першому матчі 26-го туру Першої ліги Фенікс-Маріуполь несподівано розгромив Агробізнес (4:0).