Костюк: Інгулець побудував насичену оборону

Головний тренер Динамо Ігор Костюк оцінив перемогу над Інгульцем (2:0) в 1/4 фіналу Кубку України.

Його слова передає пресслужба клубу.

Тренер пояснив вибір складу на гру, до якого увійшли гравці, які не брали участі в попередніх матчах.

"У нас немає основного чи резервного складу. У нас є гравці, на яких ми розраховуємо. Провели ротацію. Головне, що ми сьогодні здобули перемогу, і неважливо, яким складом ми її здобули", – сказав він.

Костюк відзначив, що вніс у гру своїх підопічних корективи після першого тайму.

"Звісно, є моменти, які треба покращувати. Суперник добре захищався, побудував насичену оборону. Але при цьому ми в першому таймі мали декілька хороших моментів, але не реалізували їх, оскільки складно на такому полі розкривати оборону суперника, який грає з таким низьким блоком. У перерві ми внесли корективи, почали трохи активніше перебудовуватись і відбирати м'яч, внаслідок чого забили перший гол. Другий мʼяч – це те, про що ми просили гравців: доставляти мʼяч до штрафного майданчика, вбігати у зони завершення. Довели гру до логічного завершення. Звісно, треба віддати належне команді Інгулець, яка добре перебудовувалась, при втраті мʼяча всі гравці миттєво поверталися назад, вибудовуючи щільний захист", – розповів Костюк.

Динамо стало першим півфіналістом турніру. Решта матчів буде зіграна 4 та 5 березня. Зустріч Чернігова та Фенікс-Маріуполя перенесли на 17 березня.

Раніше Мирон Маркевич назвав гравця киян, який заслужив на дебютний виклик у збірну України.