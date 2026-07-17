Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Турецький топклуб наблизився до підписання Салаха

Олег Дідух — 17 липня 2026, 17:38
Турецький топклуб наблизився до підписання Салаха
Мохаммед Салах
Getty Images

Зірковий нападник збірної Єгипту Мохаммед Салах може продовжити кар'єру в турецькому Бешикташі.

Про це повідомляє Ягиз Сабунчуоглу.

За його інформацією, спершу Салах висунув вимоги щодо зарплати в розмірі 15 мільйонів євро. Проте згодом 34-річний єгиптянин знизив свої вимоги щодо зарплати, що стало суттєвим проривом у переговорах. Зараз адвокат форварда знаходиться у Стамбулі.

Нагадаємо, Салах з початку липня перебуває в статусі вільного агента, термін дії його контракту з Ліверпулем завершився. Раніше повідомлялося про те, що він може продовжити кар'єру в МЛС – ним цікавиться Спортинг Канзас-Сіті.

У минулому сезоні на рахунку Салаха 12 голів і 10 асистів у 41 матчі за Ліверпуль у всіх турнірах.

Бешикташ Мохаммед Салах

Бешикташ

Бешикташ оголосив про трансфер зірки Арсеналу
Бешикташ узгодив з Арсеналом трансфер Троссарда
Один із лідерів Арсенала продовжить кар’єру в Туреччині
Лукаку може перейти в турецький топклуб
Баварія хоче продати іменитого голкіпера

Останні новини