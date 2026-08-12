Арсенал може підписати 3-разового чемпіона Іспанії

Правий захисник Барселони Жуль Кунде може продовжити кар'єру у лондонському Арсеналі.

Про це повідомляє Sport.es.

Оборонець збірної Франції втратив статус ключового гравця каталонського колективу, тому вже незабаром може змінити клубну прописку. Однак фінальне рішення буде ухвалене під час особистої зустрічі Кунде з головним тренером "блаугранас" Гансі-Дітером Фліком.

Лондонці вбачають у 27-річному французі ідеально кандидата на підсилення складу, який зможе закрити правий фланг оборони та центр захисту.

У Жуля є чинний контракт з іспанським грандом, який спливає 30 червня 2030 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Кунде виступає за Барселону з літа 2022-го, коли перейшов із Севільї. Відтоді провів за "блаугранас" 188 ігор (10 голів і 22 асисти). Виграв із командою 7 титулів.

Цікаво, що на початку літа 2026 року в одному зі своїх інтерв'ю французький захисник розповідав, що прагне продовжити свої виступи у футболці каталонців.