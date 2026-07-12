Бешикташ узгодив з Арсеналом трансфер Троссарда

Вінгер лондонського Арсенала та збірної Бельгії Леандро Троссард може продовжити кар'єру в турецькому Бешикташі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Представники турецького клубу узгодили з лондонцями трансфер 31-річного бельгійця за 20 млн євро. Надалі рішення за гравцем.

Зазначається, що Бешикташ упевнений, що домовиться з Троссардом за декілька днів.

31-річний бельгієць виступає за Арсенал з січня 2023 року, коли "Каноніри" віддали за нього Брайтону 24 мільйони євро. За три з половиною роки провів за Арсенал 174 матчі в усіх турнірах, забивши 36 голів і зробивши 34 асисти.

Напередодні Арсенал оголосив про підписання колишнього воротаря Лідса Іллана Мельє.