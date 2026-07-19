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Турецький клуб спростував трансфер Салаха

Олександр Булава — 19 липня 2026, 14:47
Турецький клуб спростував трансфер Салаха
Мохаммед Салах
Getty Images

Зірковий нападник збірної Єгипту Мохаммед Салах не перейде у турецький Бешикташ.

Про це йдеться в заяві клубу.

У своїй заяві "орли" повідомили, що інформація журналіста Ягиза Сабунджуоглу щодо трансферних переговорів не відповідає дійсності.

"Публікації журналіста Ягиза Сабунджуоглу щодо трансферних процесів нашого клубу та умов можливих переходів є повністю вигаданими. Ця людина вже тривалий час вводить громадськість в оману, поширюючи інформацію, яка не має нічого спільного з реальністю.

Найточніша та найпрозоріша інформація щодо наших трансферів публікується виключно через офіційні канали клубу", — йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, Салах з початку липня перебуває в статусі вільного агента, термін дії його контракту з Ліверпулем завершився. Раніше повідомлялося про те, що він може продовжити кар'єру в МЛС – ним цікавиться Спортинг Канзас-Сіті.

У минулому сезоні на рахунку Салаха 12 голів і 10 асистів у 41 матчі за Ліверпуль у всіх турнірах.

Бешикташ Мохаммед Салах

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