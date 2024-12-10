Кочергін вдруге за три тижні потрапив у збірну туру Екстракляси за версією SofaScore

Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін потрапив у символічну збірну вісімнадцятого туру польської Екстракляси-2024/25 за версією SofaScore.

Відповідна інформація з'явилася на сайті порталу.

Клуб українця зіграв внічию з Мотором (2:2). Владислав відзначився голом та провів на полі всю гру. Його оцінка склала 8,0.

Team of the Week provided by Sofascore

Зазначимо, що Кочергін потрапляв у збірну туру два тижні тому завдяки успішним діям у поєдинку з Короною.

28-річний українець приєднався до Ракува у березні 2022 року. Цього сезону він зіграв 18 матчів у чемпіонаті Польщі, забив 4 голи, віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його в 2 млн євро.

Нагадаємо, до збірної туру АПЛ за версією SofaScore увійшов Ілля Забарний.