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Кочергін вдруге за три тижні потрапив у збірну туру Екстракляси за версією SofaScore

Руслан Травкін — 10 грудня 2024, 11:12
Кочергін вдруге за три тижні потрапив у збірну туру Екстракляси за версією SofaScore
Владислав Кочергін
Скріншот

Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін потрапив у символічну збірну вісімнадцятого туру польської Екстракляси-2024/25 за версією SofaScore.

Відповідна інформація з'явилася на сайті порталу.

Клуб українця зіграв внічию з Мотором (2:2). Владислав відзначився голом та провів на полі всю гру. Його оцінка склала 8,0.

Team of the Week provided by Sofascore

Зазначимо, що Кочергін потрапляв у збірну туру два тижні тому завдяки успішним діям у поєдинку з Короною.

28-річний українець приєднався до Ракува у березні 2022 року. Цього сезону він зіграв 18 матчів у чемпіонаті Польщі, забив 4 голи, віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його в 2 млн євро.

Нагадаємо, до збірної туру АПЛ за версією SofaScore увійшов Ілля Забарний.

Ракув Чемпіонат Польщі Владислав Кочергін SofaScore

SofaScore

Забарний потрапив до збірної туру АПЛ за версією SofaScore
Кочергін увійшов до збірної 16-го туру Екстракляси за версією Sofa Score
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