Забарний потрапив до збірної туру АПЛ за версією SofaScore
Ілля Забарний
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Український захисник Борнмута Ілля Забарний потрапив у збірну 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги за версією SofaScore.
Про це йдеться на сайті порталу.
Українець за гру з Іпсвічем отримав оцінку 8,4. Найкращим гравцем тижня став Коул Палмер, який за свій виступ проти Тоттенгема отримав 9,3.
Нагадаємо, що Борнмут на останніх хвилинах зрівняв рахунок, а потім і вирвав перемогу над аутсайдером АПЛ. Фанати "вишень" обрали його найкращим гравцем матчу.
Центрбек приєднався до Борнмута взимку 2023 року. За нього київське Динамо отримало 22,7 млн євро. Цього сезону в АПЛ Ілля відіграв усі 15 поєдинків, голів не забивав.