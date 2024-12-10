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Забарний потрапив до збірної туру АПЛ за версією SofaScore

Руслан Травкін — 10 грудня 2024, 10:35
Забарний потрапив до збірної туру АПЛ за версією SofaScore
Ілля Забарний
Getty images

Український захисник Борнмута Ілля Забарний потрапив у збірну 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги за версією SofaScore.

Про це йдеться на сайті порталу.

Українець за гру з Іпсвічем отримав оцінку 8,4. Найкращим гравцем тижня став Коул Палмер, який за свій виступ проти Тоттенгема отримав 9,3.

Team of the Week provided by Sofascore

Нагадаємо, що Борнмут на останніх хвилинах зрівняв рахунок, а потім і вирвав перемогу над аутсайдером АПЛ. Фанати "вишень" обрали його найкращим гравцем матчу.

Центрбек приєднався до Борнмута взимку 2023 року. За нього київське Динамо отримало 22,7 млн євро. Цього сезону в АПЛ Ілля відіграв усі 15 поєдинків, голів не забивав.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний SofaScore

Ілля Забарний

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