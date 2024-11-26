Кочергін увійшов до збірної 16-го туру Екстракляси за версією Sofa Score

Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін потрапив у символічну збірну шістнадцятого туру польської Екстракляси-2024/25 за версією SofaScore.

Його клуб зіграв із Короною внічию 1:1. Єдиний гол за клуб із Ченстохови забив саме українець.

Він отримав оцінку від аналітичного порталу 7,9 балів, що дозволило потрапити у збірну туру.

Echipa a săptămânii oferita de Sofascore

Ракув за 16 турів набрав 32 пункти, що дозволяє посідати третє місце. 28-річний Владислав за команду зіграв цього сезону всі 16 матчів чемпіонату Польщі, забив 3 голи та віддав 1 асист. Портал Transfermarkt оцінює його в 1,5 млн євро.

Нагадаємо, раніше Євген Коноплянка закликав тренерів збірної викликати Кочергіна до національної команди.