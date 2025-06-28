Кочергін переніс операцію на коліні

Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін успішно переніс операцію на коліні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст зазнав ушкодження під час тренування. Детальні обстеження виявили у нього розрив хрестоподібних зв'язок та травма меніска.

Напередодні його успішно прооперували. Наразі його чекає процес реабілітації. Очікується, що він пропустить від 9 до 12 місяців.

Vladyslav Kochergin przeszedł dziś udaną operację kolana.



Naszego zawodnika czeka teraz kilkumiesięczna rehabilitacja.



Czekamy na Ciebie, @VladKochergin10! Wracaj do zdrowia! ✊ pic.twitter.com/XrtmdcF44H — Raków Częstochowa (@Rakow1921) June 27, 2025

29-річний Кочергін став гравцем Ракува у березні 2022 року і за цей час зіграв 133 матчі, в яких забив 25 голів та віддав 13 результативних передач.

Окрім польського колективу та Зорі хавбек виступав також за Дніпро.

На початку весни Кочергін продовжив контракт зі своїм клубом.