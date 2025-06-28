Кочергін переніс операцію на коліні
Владислав Кочергін
ФК Ракув
Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін успішно переніс операцію на коліні.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст зазнав ушкодження під час тренування. Детальні обстеження виявили у нього розрив хрестоподібних зв'язок та травма меніска.
Напередодні його успішно прооперували. Наразі його чекає процес реабілітації. Очікується, що він пропустить від 9 до 12 місяців.
29-річний Кочергін став гравцем Ракува у березні 2022 року і за цей час зіграв 133 матчі, в яких забив 25 голів та віддав 13 результативних передач.
Окрім польського колективу та Зорі хавбек виступав також за Дніпро.
На початку весни Кочергін продовжив контракт зі своїм клубом.