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Кочергін потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Польщі

Олексій Мурзак — 25 лютого 2025, 14:22
Кочергін потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Польщі
Владислав Кочергін
Getty Images

Український вінгер Ракува Владислав Кочергін потрапив до символічної збірної 22-го туру чемпіонату Польщі за версією статистичного порталу SofaScore.

28-річний футболіст отримав оцінку 8,3 за підсумками минулого туру в Екстраклясі.

Так, Кочергін допоміг своєму клубу здобути перемогу над Гурніком Забже, забивши єдиний гол у зустрічі.

Team of the Week provided by Sofascore

У поточному сезоні Кочергін забив уже 5 голів і віддав 3 результативні передачі в 22 матчах за Ракув у чемпіонаті Польщі.

Раніше повідомлялося, що Владислав зацікавив італійські, бельгійські, турецькі, українські та азійські клуби.

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