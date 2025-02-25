Кочергін потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Польщі

Український вінгер Ракува Владислав Кочергін потрапив до символічної збірної 22-го туру чемпіонату Польщі за версією статистичного порталу SofaScore.

28-річний футболіст отримав оцінку 8,3 за підсумками минулого туру в Екстраклясі.

Так, Кочергін допоміг своєму клубу здобути перемогу над Гурніком Забже, забивши єдиний гол у зустрічі.

Team of the Week provided by Sofascore

У поточному сезоні Кочергін забив уже 5 голів і віддав 3 результативні передачі в 22 матчах за Ракув у чемпіонаті Польщі.

Раніше повідомлялося, що Владислав зацікавив італійські, бельгійські, турецькі, українські та азійські клуби.