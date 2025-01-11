Не тільки МЛС: Кочергін зацікавив клуби з різних куточків світу
Владислав Кочергін
ФК Ракув
Український вінгер Ракува Владислав Кочергін зацікавив італійські, бельгійські, турецькі, українські та азійські клуби.
Про це пише Transfery.info.
Раніше була інформація, що в послугах українця зацікавлений клуб МЛС Лос-Анджелес.
Джерело стверджує, що Ракув має опцію одностороннього продовження контракту, який закінчується влітку, на рік.
Кочергін виступає за Ракув з березня 2022 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.
У поточному сезоні Владислав зіграв за команду 19 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Його угода з польським клубом чинна до літа 2025 року.