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Не тільки МЛС: Кочергін зацікавив клуби з різних куточків світу

Руслан Травкін — 11 січня 2025, 10:32
Не тільки МЛС: Кочергін зацікавив клуби з різних куточків світу
Владислав Кочергін
ФК Ракув

Український вінгер Ракува Владислав Кочергін зацікавив італійські, бельгійські, турецькі, українські та азійські клуби.

Про це пише Transfery.info.

Раніше була інформація, що в послугах українця зацікавлений клуб МЛС Лос-Анджелес.

Джерело стверджує, що Ракув має опцію одностороннього продовження контракту, який закінчується влітку, на рік.

Кочергін виступає за Ракув з березня 2022 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

У поточному сезоні Владислав зіграв за команду 19 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Його угода з польським клубом чинна до літа 2025 року.

Ракув Футбольні трансфери Владислав Кочергін

Владислав Кочергін

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