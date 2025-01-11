Не тільки МЛС: Кочергін зацікавив клуби з різних куточків світу

Український вінгер Ракува Владислав Кочергін зацікавив італійські, бельгійські, турецькі, українські та азійські клуби.

Про це пише Transfery.info.

Раніше була інформація, що в послугах українця зацікавлений клуб МЛС Лос-Анджелес.

Джерело стверджує, що Ракув має опцію одностороннього продовження контракту, який закінчується влітку, на рік.

Кочергін виступає за Ракув з березня 2022 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

У поточному сезоні Владислав зіграв за команду 19 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Його угода з польським клубом чинна до літа 2025 року.