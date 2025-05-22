Фабрегас визнаний тренером місяця у Серії А

Найкращим тренером травня в Серії А визнано наставника Комо Сеска Фабрегаса.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Для визначення переможця номінації бралися до розрахунку 35-й та 36-й тури. У них Комо під керівництвом Сеска здобуло перемогу над Пармою (1:0) та обіграло Кальярі (3:1).

Зазначимо, що для Фабрегаса це друга нагорода поспіль. Раніше він був визнаний найкращим тренером у квітні.

Зазначимо, що ексфутболіст Арсенала очолив Комо влітку 2024 року. Наразі клуб посідає 10 місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 49 очок.

Раніше стало відомо, що Комо має намір зберегти головного тренера, який має попит на трансферному ринку.

Італійський клуб гарантував іспанському наставнику розвиток проєкту. Для підтвердження своїх слів Комо може витратити близько 80-100 млн євро на трансфери цього літа, щоб спробувати вийти до єврокубків уже наступного сезону.