Комо готовий виділити 100 млн на трансфери, щоб зберегти Фабрегаса

Комо має намір зберегти головного тренера Сеска Фабрегаса, який має попит на трансферному ринку.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італійський клуб гарантував іспанському наставнику розвиток проєкту. Для підтвердження своїх слів Комо може витратити близько 80-100 млн євро на трансфери цього літа, щоб спробувати вийти до єврокубків уже наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що інтерес до 38-річного Фабрегаса проявляло декілька іменитих європейських клубів на чолі з Баєром. Проте керівництву Комо вдалося переконати свого тренера залишитися в клубі ще щонайменше на рік. Контракт іспанця діє до літа 2028 року.

Нагадаємо, Комо – перший клуб у тренерській кар’єрі Фабрегаса. Він очолив команду влітку минулого року, до того формально обіймав посаду асистента Осіана Робертса через відсутність необхідної ліцензії.

Наразі Комо посідає десяте місце у Серії А з 48 очками в активі. Команда видала серію з 6 перемог поспіль у чемпіонаті Італії, що є клубним рекордом.