Фабрегас став найкращим тренером місяця у Серії А

Найкращим тренером квітня в Серії А визнано наставника Комо Сеска Фабрегаса.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Комо під керівництвом Сеска здобуло чотири перемоги у чотирьох матчах, обігравши Монцу (3:1), Торіно (1:0), Лечче (3:0) та Дженоа (1:0).

Комо повторив історичну серію з чотирьох перемог, яка до цього була лише у 1952 році. Переможна серія команди Фабрегаса продовжується і складається тепер із п’яти матчів.

Зазначимо, що ексфутболіст Арсенала очолив Комо влітку 2024 року. Наразі клуб посідає 10 місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 45 очок.

Раніше Серія А назвала найкращого гравця місяця.