Фабрегас став найкращим тренером місяця у Серії А
Сеск Фабрегас
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Найкращим тренером квітня в Серії А визнано наставника Комо Сеска Фабрегаса.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Комо під керівництвом Сеска здобуло чотири перемоги у чотирьох матчах, обігравши Монцу (3:1), Торіно (1:0), Лечче (3:0) та Дженоа (1:0).
Комо повторив історичну серію з чотирьох перемог, яка до цього була лише у 1952 році. Переможна серія команди Фабрегаса продовжується і складається тепер із п’яти матчів.
Зазначимо, що ексфутболіст Арсенала очолив Комо влітку 2024 року. Наразі клуб посідає 10 місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 45 очок.
Раніше Серія А назвала найкращого гравця місяця.