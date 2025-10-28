Ла Ліга назвала найкращого тренера жовтня

Наставника Райо Вальєкано Іньїго Переса визнано найкращим тренером іспанської Ла Ліги в жовтні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Для 37-річного фахівця – це перша нагорода у кар'єрі. У голосуванні він обійшов Хабі Алонсо (Реал) та Мануеля Пеллегріні (Бетіс).

У жовтні Райо Вальєкано здобуло перемоги над Реалом Сосьєдад (1:0) та Леванте (3:0), а також на своєму полі мінімально здолало Алавес (1:0). Підопічні Переса стали єдиним колективом Ла Ліги, який у жовтні не пропустив жодного голу.

Наразі Райо посідає сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи в активі 14 балів. Наступний матч команда зіграє 29 жовтня проти Юнкоса у Кубку Іспанії.

Нагадаємо, напередодні Нагадаємо, Реал здобув перемогу над Барселоною (2:1) та збільшив відрив від каталонців у турнірній таблиці Ла Ліги.