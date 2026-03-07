Українська правда
Реал Мадрид на останніх хвилинах вирвав перемогу над Сельтою Віго у 27 турі Ла Ліги

Микола Літвінов — 7 березня 2026, 00:06
Реал здобув перемогу на останніх хвилинах над Сельтою Віго з рахунком 2:1 у матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Перемога дісталася "вершковим" завдяки вирішальному голу Вальверде у компенсований час. До цього суперники обмінялися влучними ударами Чуамені та Іглесіаса ще у першій половині зустрічі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
27 тур, 6 березня

Сельта Віго – Реал Мадрид 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 11 Чуамені, 1:1 – 25 Іглесіас, 1:2 – 90+4 Вальверде


Нагадаємо, раніше УЄФА визначився з покаранням для мадридського Реала за поведінку вболівальника "вершкових" перед матчем плейоф Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

