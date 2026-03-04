Реал Ов'єдо розгромно поступився Райо Вальєкано у перенесеному матчі 23 туру Ла Ліги

У середу, 4 березня, відбувся перенесений матч 23 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, у якому Райо Вальєкано вдома розгромив Реал Ов'єдо.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Дублем у складі господарів відзначився де Фрутос, ще один гол на рахунку Гарсії. Завдяки цьому успіху Райо піднявся на 12 сходинку турнірної таблиці, набравши 30 очок, Ов'єдо із 17-ма заліковими балами залишився на останньому місці.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

23 тур, 4 березня

Райо Вальєкано – Реал Ов'єдо 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 де Фрутос, 2:0 – 50 де Фрутос (пен), 3:0 – 62 Гарсія

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у заключному матчі 26 туру Реал Мадрид зазнав сенсаційної поразки від Хетафе.