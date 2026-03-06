Левандовський повідомив, коли визначиться зі своїм майбутнім у Барселоні

Нападник збірної Польщі та Барселони Роберт Левандовський заявив, що найближчим часом визначиться зі своїм майбутнім в іспанському клубі.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я дам собі близько трьох місяців, щоб вирішити, що я хочу робити в майбутньому. Барселона дає нам все необхідне, і моя сім'я та я почуваємося тут дуже комфортно", – заявив Левандовський.

Нагадаємо, що польський форвард виступає за каталонців з літа 2022 року. За цей час здобув шість трофеїв. У поточному сезоні в його активі 32 матчі, в яких він забив 14 голів і віддав 3 асисти. Його контракт завершується у червні.

Напередодні нападник відновив тренування з командою після перелому лівої очної ямки. Наразі він змушений носити спеціальну маску.