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Стало відомо, хто отримає №10 у збірній Аргентини після Мессі

Олег Дідух — 2 вересня 2026, 14:28
Стало відомо, хто отримає №10 у збірній Аргентини після Мессі
Ніко Пас
Getty Images

Атакувальний півзахисник Комо Ніко Пас отримає 10-й номер у збірній Аргентини після завершення кар'єри в національній команді Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Goal.com.

Мессі оголосив про завершення кар'єри в збірній Аргентини 31 серпня поточного року. Таким чином, 10-й номер, який він носив у національній команді протягом багатьох років, став вакантним.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні уже вирішив, шо після Мессі 10-й номер дістанеться Пасу. Це може змінитися лише в тому випадку, якщо тренер не продовжить свій контракт, термін дії якого спливає наприкінці грудня поточного року.

На чемпіонаті світу-2026 Пас грав під 18-м номером. Сумарно на даний момент 21-річний хавбек відзначився 1 голом і 1 асистом у 11 матчах за національну команду.

Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Ніко Пас

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