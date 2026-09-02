Стало відомо, хто отримає №10 у збірній Аргентини після Мессі
Атакувальний півзахисник Комо Ніко Пас отримає 10-й номер у збірній Аргентини після завершення кар'єри в національній команді Ліонеля Мессі.
Про це повідомляє Goal.com.
Мессі оголосив про завершення кар'єри в збірній Аргентини 31 серпня поточного року. Таким чином, 10-й номер, який він носив у національній команді протягом багатьох років, став вакантним.
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні уже вирішив, шо після Мессі 10-й номер дістанеться Пасу. Це може змінитися лише в тому випадку, якщо тренер не продовжить свій контракт, термін дії якого спливає наприкінці грудня поточного року.
На чемпіонаті світу-2026 Пас грав під 18-м номером. Сумарно на даний момент 21-річний хавбек відзначився 1 голом і 1 асистом у 11 матчах за національну команду.