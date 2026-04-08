Нападник збірної США ризикує пропустити ЧС-2026

Збірна США з футболу, ймовірно, не зможе розраховувати на чемпіонаті світу-2026 на форварда Дербі Каунті Патріка Аг'єманга.

Про травму футболіста повідомила пресслужба англійського клубу.

25-річний нападник травмувався у першому таймі протистояння проти Сток Сіті у 41 турі Чемпіоншипу (друга за силою ліга Англії). Аг'єманга покинув поле на 42-й хвилині.

Дербі Каунті вже без американського форварда "закрив" на власному полі суперника 2:0.

Після матчу став відомий характер ушкодження Патріка. Аг'єманга отримав серйозну травму ахіллового сухожилля. Очікується, що футболіст більше не зможе вийти на поле у поточному сезоні-2025/26. Через такий невтішний діагноз він може пропустити Мундіаль.

За спиною Аг'єманги 14 ігор за національну команду, у яких забив 6 голів.

Нагадаємо, що ЧС-2026 з футболу відбуватиметься з 11 червня по 19 липня у Канаді, Мексиці та США. Американська збірна гарантовано проведе на Мундіалі три поєдинки групового етапу проти: Парагваю (13 червня), Австралії (19 червня) та Туреччини (26 червня).

Раніше повідомлялось, що головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно після Мундіалю може повернутись до керма англійського Тоттенгема.