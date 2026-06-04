Пономаренко: Мрія – грати на Олімпійському у складі збірної України
Матвій Пономаренко
ФК Динамо Київ
Нападник Динамо Київ Матвій Пономаренко зізнався, що мріє зіграти за збірну України в Києві на НСК Олімпійський.
Слова форварда наводить Взбірна.
"Завжди хочеться повернутись в Україну та грати тут. Моя мрія – вийти грати на Олімпійському у складі збірної України. Це було б чудово, але зараз такі реалії, що ми граємо за кордоном.
Люди їздять нас підтримувати в різних країнах. Ми відчуваємо цю підтримку. Велике дякую їм за це. Надіємося, що скоро ми повернемося на наші стадіони", – заявив Пономаренко.
Нагадаємо, нинішній збір у Львові став для національної команди України першим домашнім з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.
Раніше Пономаренко потрапив у сферу інтересів ряду європейських клубів.