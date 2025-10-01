Японія стала першим учасником плейоф чемпіонату світу U-20

Визначився перший учасник плейоф чемпіонату світу з футболу до 20 років, який відбувається у Чилі.

Ним стала Японія, яка цієї ночі переграла господарів турніру з рахунком 2:0.

Завдяки цій перемозі підопічні Коїті Тогасі набрали шість очок та вже не опустяться нижче третього місця, яке дасть їм право грати в 1/8 фіналу.

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що навіть у випадку, якщо японці опустяться на дві сходинки, вони все одно візьмуть участь у плейоф, оскільки гарантовано будуть серед кращих команд, які посіли третє місце.

Напередодні збірна України не втримала перемогу над Панамою і тепер ділить перше місце турнірної таблиці з Парагваєм.