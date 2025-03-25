Модель звинуватила гравця збірної Чилі в поширенні інтимних відео без її згоди
Кармен Кастільо
Чилійська модель Кармен Кастільо подала до суду на чилійського гравця італійського Торіно Гільєрмо Маріпана. Вона звинуватила його в розповсюдженні інтимних відео без її згоди.
Про це пише Sportmediaset.
Кармен – колишня дівчина 30-річного футболіста. Сам футболіст поки що ніяк не коментував звинувачення.
"Я надішлю повідомлення Гільєрмо Маріпану: поширення інтимних відео жінок карається в Чилі. Ти зв'язався не з мовчазною дівчиною, ти зв'язався з Кармен", – заявила вона.
Кармен вважається однією з найвідоміших блогерок у Чилі. В Instagram вона має майже 1 млн підписників.
instagram.com
instagram.com
instagram.com
Маріпан протягом кар'єри грав за Католіку, Алавес, Монако, а влітку 2024 року за 2 млн євро перейшов у Торіно.
За збірну Чилі центрбек провів 51 матч. Хоч і грає на позиції захисника, зумів забити 2 голи. Портал transfermarkt оцінює Маріпана в 4 млн євро.