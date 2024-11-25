Наставника клубу Циганкова було визнано найкращим тренером Ла Ліги у листопаді

Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес визнаний найкращим тренером листопада в Ла Лізі.

Про це інформує пресслужба ліги.

49-річний фахівець випередив у голосуванні наставника Атлетико Дієго Сімеоне та Іманола Альгуасіля (Реал Сосьєдад).

В листопаді Жирона провела три матчі в межах чемпіонату Іспанії та здобула три перемоги. Каталонська команда наразі посідає 7-ме місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в активі 21 пункт після 14 зіграних турів.

Нагадаємо, за Жирону виступає український півзахисник Віктор Циганков, який тільки нещодавно відновився після травми й допоміг своїй команді перемогти Еспаньйол у 14 турі.

Цього сезону півзахисник встиг провести за Жирону 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив один м'яч і зробив один асист.