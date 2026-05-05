Манчестер Сіті узгодив новий контракт із ключовим гравцем

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден незабаром продовжить контракт із клубом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони вже досягли домовленості щодо нового контракту. Він буде розрахований до літа 2030 року, чинна угода діє до кінця червня 2027 року.

Фоден є вихованцем академії Манчестер Сіті, за першу команду виступає з сезону-2017/18. У поточному сезоні на рахунку 25-річного хавбека 10 голів і 5 асистів у 46 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється в 80 мільйонів євро.

Раніше головний тренер збірної Англії Томас Тухель заявив, що Фоден може не потрапити до складу команди на чемпіонат світу-2026. На рахунку хавбека 4 голи в 49 матчах за "Трьох левів".