Шахтар призначив нового тренера юнацької команди

Донецький Шахтар призначив Максима Малишева новим головним тренером команди U-19.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з 33-річним фахівцем не розголошуються. До його тренерського штабу увійшли асистент головного тренера Олександр Войтович, тренер воротарів Ярослав Ставицький, тренер із фізичної підготовки Руслан Кос та аналітик Владислав Кононов.

"Дуже щасливий, що маю нагоду очолити юнацьку команду Шахтаря та працювати з молодими виконавцями. Це неабиякий виклик, і я вдячний за довіру. Разом із тренерським штабом робитимемо все можливе, щоб футболісти прогресували та згодом поповнювали склад першої команди. Тренерський штаб складається з професіоналів із хорошим досвідом, ми вже всі занурюємося в робочий ритм. Майбутній чемпіонат обіцяє бути доволі цікавим, тож готуватимемося до нього відповідно. Головне – наполегливо працювати й рухатися до своєї мети", – заявив тренер.

Зазначимо, що Малишев є вихованцем академії Шахтаря. Здобував чемпіонство з командою U21 як капітан, а після оренди в луганській Зорі закріпився в основі донецького клубу. У складі "гірників" став триразовим чемпіоном України, чотириразовим володарем Кубка та дворазовим — Суперкубка країни. Також грав за молодіжну й національну збірні.

У 2023 році розпочав тренерську кар'єру асистентом у Шахтарі U19, з яким за три роки двічі виграв срібло юнацької першості, а в сезоні 2025/26 здобув чемпіонський титул.

Нагадаємо, напередодні Олексій Бєлік став новим головним тренером команди U-21.