Чотири новачки у списку: Шахтар оголосив склад на літні збори

Головний тренер Шахтаря Арда Туран визначився зі списком футболістів, які проходитимуть підготовку до нового сезону у складі першої команди.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

До списку увійшли чотири новачки донеччан: Олександр Караваєв, Раян Роберто, Бруніньйо та Глейкер Мендоса, а також Георгій Гочолейшвілі, який повернувся після оренди.

Загалом до заявки на збори увійшли 34 футболісти.

Воротарі: Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн, Ростислав Баглай

Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн, Ростислав Баглай Захисники: Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Георгій Гочолейшвілі, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко

Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Георгій Гочолейшвілі, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко Півзахисники: Марлон Гомес, Егіналду, Дмитро Криськів, Педріньйо, Невертон, Ізакі, Лукас Феррейра, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Денис Сметана, Проспер Обах, Раян Роберто, Глейкер Мендоса, Бруніньйо

Марлон Гомес, Егіналду, Дмитро Криськів, Педріньйо, Невертон, Ізакі, Лукас Феррейра, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Денис Сметана, Проспер Обах, Раян Роберто, Глейкер Мендоса, Бруніньйо Нападники: Лассіна Траоре, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш

1 липня донеччани проведуть перше тренування у Словенії. Під час зборів команда готуватиметься до старту нового сезону, в якому виступатиме в чемпіонаті та Кубку України, а також в основному етапі Ліги чемпіонів.

На зборах у Словенії "гірники" запланували чотири контрольні матчі. Імена суперників і дати проведення спарингів клуб оголосить пізніше.

Напередодні Шахтар презентував нову форму на сезон-2026/27. Домашня виконана у традиційних кольорах "гірників", тоді як виїзний комплект екіпірування отримав нові дизайнерські рішення.