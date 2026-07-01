Чотири новачки у списку: Шахтар оголосив склад на літні збори
Головний тренер Шахтаря Арда Туран визначився зі списком футболістів, які проходитимуть підготовку до нового сезону у складі першої команди.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
До списку увійшли чотири новачки донеччан: Олександр Караваєв, Раян Роберто, Бруніньйо та Глейкер Мендоса, а також Георгій Гочолейшвілі, який повернувся після оренди.
Загалом до заявки на збори увійшли 34 футболісти.
- Воротарі: Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн, Ростислав Баглай
- Захисники: Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Георгій Гочолейшвілі, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко
- Півзахисники: Марлон Гомес, Егіналду, Дмитро Криськів, Педріньйо, Невертон, Ізакі, Лукас Феррейра, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Денис Сметана, Проспер Обах, Раян Роберто, Глейкер Мендоса, Бруніньйо
- Нападники: Лассіна Траоре, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш
1 липня донеччани проведуть перше тренування у Словенії. Під час зборів команда готуватиметься до старту нового сезону, в якому виступатиме в чемпіонаті та Кубку України, а також в основному етапі Ліги чемпіонів.
На зборах у Словенії "гірники" запланували чотири контрольні матчі. Імена суперників і дати проведення спарингів клуб оголосить пізніше.
Напередодні Шахтар презентував нову форму на сезон-2026/27. Домашня виконана у традиційних кольорах "гірників", тоді як виїзний комплект екіпірування отримав нові дизайнерські рішення.