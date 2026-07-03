Шахтар підписав новий контракт з рекордсменом чемпіонату України

Донецький Шахтар підписав новий контракт із 19-річним нападником Мохамаду Канте.

Про це повідомила клубна пресслужба "гірників".

Нова угода з гамбійським форвардом розрахована на п'ять років і діятиме до 30 червня 2031 року.

Мохамаду Канте приєднався до Академії Шахтаря у 2024 році. У сезоні-2025/26 він став найкращим бомбардиром Національної ліги U-19, забивши 28 голів у 28 матчах.

Гамбійський форвард Шахтаря став рекордсменом юнацького чемпіонату України, перевершивши попереднє досягнення гравця Динамо Матвія Пономаренка (24 гола).

Зазначимо, що Канте досі не дебютував за основну команду донеччан. Ба більше, головний тренер "гірників" Арда Туран не взяв його на збори до Словенії.